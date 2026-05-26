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Liverpool hat andere Vorstellungen

Das erste Juve-Angebot für Alisson reicht bei weitem nicht aus

Autor: | Publiziert: 26 Mai, 2026 17:25
Das erste Juve-Angebot für Alisson reicht bei weitem nicht aus

Juventus hat ein erstes Angebot für den brasilianischen Torhüter Alisson abgegeben. Liverpool, wo der 33-jährige Keeper noch für eine weitere Saison unter Vertrag steht, ist allerdings nicht einverstanden.

Laut «tuttosport» bieten die Turiner 5 Millionen Euro Ablöse für den Routinier. Die Reds haben diese Offerte jedoch umgehend abgelehnt. Ihnen schwebt eine Summe in der Grössenordnung von 20 Millionen vor. Die Differenz ist beträchtlich. Dies hat auch damit zu tun, dass Liverpool Alisson eigentlich gar nicht unbedingt abgeben möchte. Der brasilianische Nationalspieler läuft bereits seit 2018 für die Reds auf und ist dort ein sicherer Wert. Einzig Verletzungen haben ihn in jüngerer Vergangenheit gebremst.

Juve steckt indes nicht auf und könnte das Angebot durchaus noch erhöhen. Der Transferpoker gestaltet sich jedoch als schwierig.

Sollte es mit Alisson nicht klappen, könnte Juve auf einen anderen Routinier umschwenken: Den Spanier David De Gea von der AC Fiorentina.

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