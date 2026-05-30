Anthony Gordon: «Als ich zu Barça gehen konnte, zögerte ich nicht»

Anthony Gordon hat sich am Freitag der Öffentlichkeit als Barça-Neuzugang vorgestellt. Als er erfuhr, dass die Blaugrana ernsthaftes Interesse signalisiert, musste er nicht lange überlegen, sagt der Angreifer.

Der FC Barcelona gab am Freitag die Verpflichtung von Anthony Gordon bekannt, der sich ebenfalls schon mit dem FC Bayern über eine Zusammenarbeit einig war. Bei seiner Präsentation macht der 25-Jährige klar, dass er schon immer für Barça spielen wollte.

«Es ist ein wahr gewordener Traum, Teil der besten Mannschaft der Welt zu sein», wusste Gordon zu erklären – und zwar auf Spanisch. Der Angreifer verriet, dass es keiner weiteren Überzeugungsarbeit bedurfte, als er merkte, dass Barça ernsthaftes Interesse zeigte.

Anthony Gordon wollte nur für Barça spielen

«Es ist ein neues Barça. Ich habe schon als Kind davon geträumt, für diese Mannschaft zu spielen», sagte Gordon weiter. «Ich wusste, dass es Gespräche gab, aber als ich herausfand, dass es eine echte Möglichkeit war, habe ich nicht gezögert. Es ist ein Traum, der wahr geworden ist.»

Für Barça hat der Brite den ebenfalls interessierten FC Bayern schnell auf die Seite geschoben. Trainer Hansi Flick hat zudem einen grossen Anteil daran, dass sich Gordon für eine Veränderung an die katalanische Mittelmeerküste entschieden hat.

«Ich habe in den letzten Tagen mit ihm gesprochen. Wenn ich vorher schon aufgeregt war, stellen Sie sich vor, wie ich mich jetzt fühle. Er ist ein unglaublicher Mensch und Trainer», schwärmte Gordon über Flick. «Ich hoffe, dass wir gemeinsam viele Titel gewinnen können. Es ist unglaublich, was er erreicht hat.»