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Kein Einsatz

Manuel Neuer ist für das erste DFB-Testspiel nicht bereit

Autor: | Publiziert: 27 Mai, 2026 17:04
Manuel Neuer ist für das erste DFB-Testspiel nicht bereit

Die deutsche Nationalmannschaft muss zu Beginn der WM-Vorbereitung auf den designierten Stammgoalie Manuel Neuer verzichten.

Der 40-Jährige wird beim Testspiel gegen Finnland am kommenden Sonntag nicht zwischen den Pfosten stehen, wie Bundestrainer Julian Nagelsmann bereits klarstellte. «Wir haben im Trainerteam entschieden, dass er am Sonntag noch nicht spielen wird», sagte er auf einer Pressekonferenz. Neuer ist jedoch nicht schwer verletzt. Es handle sich um eine Vorsichtsmassnahme.

Wegen Wadenproblemen hatte der Routinier bereits das DFB-Pokalfinale der Bayern gegen Stuttgart (3:0) verpasst. Für die WM soll er aber einsatzbereit sein.

Nagelsmann führte aus: «Es war unsere Entscheidung, die haben wir ihm mitgeteilt und damit ist er auch völlig d’accord.» Anstelle von Neuer wird gegen Finnland Oliver Baumann im Tor stehen.

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