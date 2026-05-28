Juventus will Bremer verkaufen – aber nicht an Inter

Juventus ist bereit seinen Abwehrspieler Gleison Bremer in dieser Transferperiode zu verkaufen. Allerdings nicht an den direkten Ligakonkurrenten Inter Mailand.

Die Turiner möchten durch den Verkauf des 29-jährigen Brasilianers Mittel einnehmen, die dann für neue Spieler investiert werden können. Inter soll aber auf keinen Fall gestärkt werden, wie «La Stampa» berichtet. An die Mailänder würde die Alte Dame lediglich einen Zwangsverkauf tätigen. Nämlich dann, wenn Inter die Ausstiegsklausel in Höhe von 53 Mio. Euro aktiviert.

Viel lieber würden die Bianconeri ihren langjährigen Abwehrchef ins Ausland «abgeben». Zuletzt wurde der FC Bayern als potenzieller Abnehmer genannt. Bislang ist ein solcher Transfer allerdings noch wenig konkret.