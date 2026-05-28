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Anthony Gordon ist bereits in Barcelona angekommen

Autor: | Publiziert: 28 Mai, 2026 16:43
Anthony Gordon ist bereits in Barcelona angekommen

Der englische Nationalspieler Anthony Gordon wird seinen Wechsel zum FC Barcelona bereits in Kürze abschliessen.

Am Donnerstagnachmittag ist der 25-Jährige in der katalonischen Metropole angekommen, nachdem sich sowohl er als auch Newcastle mit Barça über die Vertrags- und Ablösemodalitäten geeinigt hatten. Gordon bestreitet noch im Laufe des Tages den Medizintest, wie die «Marca» berichtet.

Barça zahlt Medienberichten zufolge zunächst 70 Mio. Euro Ablöse. Boni können noch hinzukommen. Gordon unterzeichnet einen langfristigen Vertrag.

Auch die Bayern wollten den Flügelstürmer verpflichten, waren aber nicht bereit, die Bedingungen von Newcastle zu erfüllen.

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