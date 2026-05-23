Barça-Entscheidung um Andreas Christensen angeblich gefallen

Bei Barça wurde angeblich eine finale Entscheidung um die Zukunft von Andreas Christensen getroffen – ein Verbleib rückt nun immer näher.

Der FC Barcelona und Andreas Christensen machen offenbar weiterhin gemeinsame Sache. Wie die «Mundo Deportivo» berichtet, haben sich die involvierten Parteien auf eine Verlängerung des auslaufenden Vertrags geeinigt.

Dem Bericht zufolge wird Christensen sein Arbeitspapier um zwei Jahre verlängern. Im Rahmen dessen soll sich der 30-Jährige dazu bereiterklärt haben, auf Teile seines bisherigen Gehalts zu verzichten.

Kürzlich poppte in Spanien auf, dass Christensen Barça sogar spalte. Demnach soll sich Sportdirektor Deco wegen Christensens langer Verletzungshistorie dagegen entschieden, ihm einen neuen Vertrag anzubieten. Präsident Joan Laporta hat unterdessen dafür gestimmt und ist der Meinung, dass Barça Christensen nach seiner erneuten Verletzung unterstützen muss.

Die verschiedenen Strömungen innerhalb des Vereins haben in der Causa Christensen nun aber offenbar doch noch eine gemeinsame Richtung gefunden.

Der verletzungsanfällige Innenverteidiger fällt aufgrund eines Teilrisses des vorderen Kreuzbands im linken Knie schon wieder seit gut einem halben Jahr aus.