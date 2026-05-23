SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Vertrag läuft aus

Barça-Entscheidung um Andreas Christensen angeblich gefallen

Autor: | Publiziert: 23 Mai, 2026 09:42
Barça-Entscheidung um Andreas Christensen angeblich gefallen

Bei Barça wurde angeblich eine finale Entscheidung um die Zukunft von Andreas Christensen getroffen – ein Verbleib rückt nun immer näher.

Der FC Barcelona und Andreas Christensen machen offenbar weiterhin gemeinsame Sache. Wie die «Mundo Deportivo» berichtet, haben sich die involvierten Parteien auf eine Verlängerung des auslaufenden Vertrags geeinigt.

Dem Bericht zufolge wird Christensen sein Arbeitspapier um zwei Jahre verlängern. Im Rahmen dessen soll sich der 30-Jährige dazu bereiterklärt haben, auf Teile seines bisherigen Gehalts zu verzichten.

Kürzlich poppte in Spanien auf, dass Christensen Barça sogar spalte. Demnach soll sich Sportdirektor Deco wegen Christensens langer Verletzungshistorie dagegen entschieden, ihm einen neuen Vertrag anzubieten. Präsident Joan Laporta hat unterdessen dafür gestimmt und ist der Meinung, dass Barça Christensen nach seiner erneuten Verletzung unterstützen muss.

Die verschiedenen Strömungen innerhalb des Vereins haben in der Causa Christensen nun aber offenbar doch noch eine gemeinsame Richtung gefunden.

Der verletzungsanfällige Innenverteidiger fällt aufgrund eines Teilrisses des vorderen Kreuzbands im linken Knie schon wieder seit gut einem halben Jahr aus.

Mehr Dazu
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Wie einst Colleen Rooney

Hansi Flick hat Kabinen-Maulwurf mit einem Trick überführt
"Jeder würde ihn gerne haben"

Girona-Coach macht Werbung für ter Stegen-Transfer
Auch in Spanien

Marc-André ter Stegen hat seinen neuen Klub gefunden
Mamadou Mbacke

Der FC Basel hat einen Verteidiger des grossen FC Barcelona auf dem Schirm
Mehr entdecken
Vertrag läuft aus

Barça-Entscheidung um Andreas Christensen angeblich gefallen

23.05.2026 - 09:42
Zukunft offen

Milan wirft Rafael Leão auf den Transfermarkt

22.05.2026 - 10:32
Offensivspieler zögert noch

FC Barcelona denkt bei Fati offenbar wieder um

21.05.2026 - 09:37
Chelsea droht Transfer-Poker

Barcelona und Real Madrid beobachten englischen Innenverteidiger

21.05.2026 - 08:55
Barça-Beben

Rashford plötzlich Thema bei Real Madrid

20.05.2026 - 08:29
Barça zögert trotz starker Zahlen

Rashford-Zukunft in Spanien offenbar mehr als fraglich

19.05.2026 - 16:04
Barça träumt von Álvarez

Atlético fordert hohe Ablöse für Stürmer

19.05.2026 - 15:22
Verletzungsprobleme

WM-Schock für Spanien: Lamine Yamal verpasst einen Teil der WM

18.05.2026 - 17:21
Bis 2028 mit Option

Barça bestätigt die Unterschrift von Hansi Flick

18.05.2026 - 15:08
Viele Verletzungen

Verlängerung: Andreas Christensen spaltet Barça

16.05.2026 - 16:43