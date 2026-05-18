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Verletzungsprobleme

WM-Schock für Spanien: Lamine Yamal verpasst einen Teil der WM

Autor: | Publiziert: 18 Mai, 2026 17:21
WM-Schock für Spanien: Lamine Yamal verpasst einen Teil der WM

Die Sorgen rund um Jungstar Lamine Yamal im spanischen Lager werden immer grösser. Zumindest einen Teil der Weltmeisterschaft wird der 18-Jährige wohl verpassen.

Nach Angaben von «The Athletic» wird der Youngster mindestens beim Auftaktspiel der Iberer gegen Kap Verde am 15. Juni noch fehlen. Auch für den zweiten Einsatz gegen Saudi-Arabien (21. Juni) ist Yamal demnach fraglich.

Grund dafür ist eine Muskelverletzung im linken hinteren Oberschenkel, die sich Yamal Ende April zugezogen hat. Der Flügelstürmer ist seither im Reha-Training, aber noch nicht voll belastbar. Der genaue Zeitpunkt seiner Rückkehr steht noch nicht fest.

Gleich die komplette WM verpassen wird Yamals Klubkollege Fermin Lopez (23), der sich einer Operation unterziehen muss und für das gesamte Turnier ausfällt.

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