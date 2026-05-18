Der neue Trainer des FC Luzern steht fest

Der FC Luzern hat seinen neuen Cheftrainer gefunden: Es ist ein Mann aus den eigenen Reihen.

Der bisherige U17-Trainer Jörg Portmann unterzeichnet einen Vertrag bis 2029 und wird somit Nachfolger von Mario Frick. Der 49-Jährige ist gebürtiger Luzerner und arbeitet seit 2022 im Nachwuchs der Innerschweizer. Er schliesst im Sommer die Ausbildung für die UEFA-Pro-Lizenz ab und wird als starker Motivator beschrieben.

Im Erwachsenenfussball hat Portmann unter anderem während sieben Jahren beim SC Cham Erfahrungen gesammelt. Nun übernimmt er erstmals einen Profikader. Durch seine Erfahrungen im FCL-Nachwuchs kennt er den Verein in- und auswendig. FCL-Sportchef Remo Meyer weiss somit ganz genau, welchen Trainertyp er sich für die Neuausrichtung ins Boot geholt hat.

«Wir sind sehr glücklich, mit Udo Portmann unseren neuen Cheftrainer gefunden zu haben. Er bringt über 18 Jahre Trainererfahrung mit und wir konnten in den vergangenen sechs Jahren beim FC Luzern beobachten, wie er sich kontinuierlich weiterentwickelt hat. Udo verfügt über eine authentische, ambitionierte und spannende Persönlichkeit, die sehr gut zum FC Luzern passt. In den umfassenden Gesprächen der vergangenen Wochen hat Udo komplett überzeugt», sagt Meyer.

Portmann freut sich auf die neue Aufgabe: «Als gebürtiger Luzerner blicke ich mit grosser Vorfreude auf diese Aufgabe. Ich werde alles daran setzen, das Team so vorzubereiten, dass wir möglichst erfolgreichen und attraktiven Fussball zeigen können. Gleichzeitig wollen wir den eingeschlagenen Weg mit der Integration eigener Talente konsequent weiterverfolgen und mit einem hungrigen Team auf den Platz gehen.»