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Constantin kämpft

Sion ist optimistisch, was die Übernahme von Gladbach-Stürmer Winsley Boteli angeht

Autor: | Publiziert: 18 Mai, 2026 15:28
Sion ist optimistisch, was die Übernahme von Gladbach-Stürmer Winsley Boteli angeht

Sion-Präsident Christian Constantin ist optimistisch, dass er den bisherigen Leihstürmer Winsley Boteli im Sommer definitiv von Borussia Mönchengladbach übernehmen kann.

Der 19-jährige Angreifer hat eine starke Rückrunde gespielt und sich mit Toren und guten Auftritten für ein permanentes Engagement im Wallis aufgedrängt. Boteli fühlt sich im Verein auch sehr wohl, wie CC gegenüber «Blick» erklärt: «Er will bei uns bleiben.»

Eine Übernahme wäre aus Sion-Sicht relativ unkompliziert: Der Super League-Klub verfügt über eine Kaufoption in Höhe von rund 3 Mio. Franken. Diese Summe ist Constantin aber zu hoch. Er hofft, den Preis drücken zu können. «Ich bin aber guter Dinge, dass unsere Verhandlungen zum Erfolg führen. Aber es ist noch nicht so weit», führt er aus.

Boteli sind in dieser Saison insgesamt acht Ligatore geglückt. Zwischenzeitlich konnte er sich auch in der Schweizer U21-Nati in Szene setzen. Bereits in Kürze wird sich klären, wo er in der kommenden Spielzeit auflaufen wird.

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