Haris Tabaković könnte doch noch an der WM auflaufen

Der bosnisch-schweizerische Stürmer Haris Tabaković hat trotz einer Verletzung, die er sich beim Bundesliga-Finale mit Borussia Mönchengladbach zuzog, WM-Einsatzchancen.

Wie die «Bild» berichtet, macht der 31-jährige Torjäger Fortschritte hinsichtlich eines baldigen Comebacks. Tabaković erlitt eine Aussenbanddehnung mit leichter Kapselbeteiligung sowie einen minimalen Haarriss im linken Sprunggelenk. Die Blessuren sind jedoch nicht so gravierend, dass Einsätze mit der bosnischen Nationalmannschaft an der WM ausgeschlossen sind. Tatsächlich steht der frühere YB-Junior auch im Aufgebot der Südosteuropäer, die in ihrer Gruppe auf Kanada, die Schweiz und Katar treffen.

Der Angreifer freut sich bereits auf das Wiedersehen mit seinem Klubkollegen Nico Elvedi: «Ich habe mit Nico schon in der Kabine geflachst, dass er sich auf das Duell mit mir richtig freuen kann.»

Ob es dafür tatsächlich reicht, steht jedoch noch nicht ganz fest. Die weitere Genesung gibt den Takt an.