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Keine Zukunft

Gladbach prüft offenbar Onana-Transfer

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 5 April, 2026 08:58
Gladbach prüft offenbar Onana-Transfer

Borussia Mönchengladbach sondiert offenbar den Markt auf der Torhüterposition und hat dabei André Onana ins Auge gefasst. Der Bundesligist soll laut Berichten eine erste Anfrage für den Schlussmann von Manchester United gestellt haben, um sich frühzeitig auf mögliche Veränderungen im Kader vorzubereiten.

Hintergrund ist die drohende Lücke im Tor. Onana gilt aufgrund seiner Erfahrung im europäischen Spitzenfußball sowie seiner fußballerischen Fähigkeiten als passendes Profil für die Anforderungen in der Bundesliga. Insbesondere seine Zeit bei Ajax Amsterdam und seine Spielstärke mit dem Fuß sprechen für ihn.

Allerdings ist ein Transfer aktuell noch offen. Manchester United hat noch keine endgültige Entscheidung über die Zukunft des 30-Jährigen getroffen. Onana, der aktuell an Trabzonspor ausgeliehen ist und dort regelmäßig zum Einsatz kommt, wird auch von mehreren Serie-A-Klubs beobachtet. Die geforderte Ablösesumme soll sich im Bereich von 45 bis 50 Millionen Euro bewegen – für Gladbach eine anspruchsvolle Grössenordnung.

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