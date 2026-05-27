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Trainerwahl

Gladbach hat über das Schicksal von Trainer Eugen Polanski entschieden

Autor: | Publiziert: 27 Mai, 2026 19:19
Gladbach hat über das Schicksal von Trainer Eugen Polanski entschieden

Borussia Mönchengladbach setzt den Kurs mit Trainer Eugen Polanski fort und bestätigt den 40-Jährigen im Amt.

Sportdirektor Rouven Schröder erläutert in einer Medienrunde die Hintergründe: «Wir haben gemeinsam entschieden, mit Eugen als Cheftrainer weiterzumachen. Gleichzeitig sind wir davon überzeugt, dass es personelle Veränderungen geben muss – im Spielerkader, aber auch im Trainerteam. Mit den ersten Transfers haben wir diesen Prozess schon gestartet.» Polanski hat im Laufe der vergangenen Saison von Gerardo Seoane übernommen und die Saison mit der Mannschaft auf dem 12. Tabellenplatz abgeschlossen.

Schröder führt zur Weiterbeschäftigung des Trainers aus: «Eugen hat als junger Trainer bei seiner ersten Bundesligastation schon einige Herausforderungen gemeistert. Er hatte keine langfristige Vorbereitung mit der Mannschaft, in der er etwas hätte aufbauen können. Er kam in einer schwierigen Situation – inklusive neuem Sportchef – und hat diese angenommen und am Ende auch zum Erfolg geführt. Er hat während der Saison zahlreiche Drucksituationen gemeistert. Und nicht zuletzt: Er hat seinen Auftrag erfüllt: Wir wollten unbedingt die Klasse halten. Jetzt wollen wir Eugen die Möglichkeit geben, eine Vorbereitung zu haben, um seine Ideen umzusetzen.»

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