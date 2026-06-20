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Wechsel rückt näher: Gladbach winkt Millionen-Ablöse für Nico Elvedi

Autor: | Publiziert: 20 Juni, 2026 17:04
Wechsel rückt näher: Gladbach winkt Millionen-Ablöse für Nico Elvedi

Nico Elvedi wird Gladbach womöglich verlassen. Für den Schweizer Nationalspieler soll es einen konkreten Interessenten aus der Premier League geben.

Nico Elvedi könnte seinem Job als Fussballer ab der kommenden Saison in der Premier League nachgehen. Dort lockt angeblich ein alter Bekannter. Wie die «Bild» berichtet, will Daniel Farke Elvedi zu Leeds United holen. Die Whites wollen demnach ein Angebot von 8,5 Millionen Euro abgeben.

Bei Borussia Mönchengladbach stösst diese Summe allerdings auf wenig Zuspruch. Am linken Niederrhein wird man sich früher oder später jedoch über einen Verkauf Gedanken machen müssen, denn Elvedis Arbeitspapier läuft in einem Jahr aus. Nach Verlängerung sieht es momentan nicht aus.

Farke und Elvedi kennen sich noch aus ihrer gemeinsamen Zeit in Gladbach, wo der Deutsche einst als Trainer tätig war. Nun will er den Schweizer Nationalspieler offenbar wieder unter seine Fittiche nehmen.

Nico Elvedi lässt Gladbach-Zukunft offen

«Ich weiss nach über zehn Jahren natürlich, was ich an Gladbach habe, der Verein ist mein Zuhause. Aber Ihr wisst ja, was im Fussball alles passieren kann», sagte der 29-Jährige über seine Zukunft. Angeblich war es schon immer Elvedis grosser Traum, einmal in der Premier League zu spielen.

Ob Leeds eine Offerte einreichen wird, bleibt erst mal offen. Fakt ist, dass sich rund um Elvedi in jedem Sommertransferfenster Wechselgerüchte ranken. Der Zürcher spielt mittlerweile aber schon seit elf Jahren in Gladbach.

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