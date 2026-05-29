Gladbach schnappt sich einen ukrainischen Rechtsverteidiger

Borussia Mönchengladbach verkündet den Transfer des ukrainischen Rechtsverteidigers Yukhym Konoplya.

Der 26-Jährige wechselt aus seiner Heimat von Shakhtar Donezk zum Bundesligisten, wo er einen Vertrag bis 2029 unterzeichnet. Konoplya verfügt über viel Erfahrung und stand auch schon 27-mal für die ukrainische Nationalmannschaft auf dem Platz.

Der Wechsel erfolgt ablösefrei. Gladbachs Sportdirektor Rouven Schröder sagt zum Neuzugang: «Yukhym ist ein physisch starker, spiel – und einsatzfreudiger Aussenverteidiger. Als Stammspieler beim Ukrainischen Meister, durch regelmässige Länderspiel-Einsätze und Spiele in der Champions League bringt er einiges an Erfahrung und Leadership-Fähigkeiten mit.»