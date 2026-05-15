Gleich sechs Bundesliga-Klubs blicken auf Mauro Lustrinelli

Mauro Lustrinelli kann sich seinen nächsten Arbeitgeber möglicherweise aussuchen: Nicht weniger als sechs Bundesliga-Klubs beschäftigen sich dem Vernehmen nach mit ihm.

Das Interesse von Union Berlin wurde zuletzt von der «B.Z.» enthüllt (4-4-2.ch berichtete). Laut «Bild» steht der Name des Thuner Erfolgstrainers aber auch bei weiteren Klubs aus dem deutschen Oberhaus hoch im Kurs. Namentlich genannt werden Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach, der FC Augsburg, der FC St. Pauli und der VfL Wolfsburg. Bei all diesen Vereinen ist die Trainerfrage im Hinblick auf die nächste Saison noch nicht geklärt.

Wo Lustrinelli letztlich konkret eine Rolle spielt, wird sich noch zeigen müssen. Sein Vertrag in Thun läuft erst einmal bis 2028. Dass er den Verein nach vier Jahren verlässt, ist aber ziemlich wahrscheinlich, sofern er tatsächlich attraktive Angebote aus der Bundesliga oder aus anderen Topligen erhält.