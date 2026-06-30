Rasmus Kristensen verlässt die Eintracht auf eigenen Wunsch hin

Der dänische Abwehrspieler Rasmus Kristensen verlässt Bundesligist Eintracht Frankfurt auf eigenen Wunsch hin und kehrt in die Heimat zurück.

Der 28-jährige Verteidiger stand bei den Hessen eigentlich noch bis 2028 unter Vertrag, schliesst sich nun aber dem FC Midtjylland an. «Rasmus ist mit dem Wunsch an uns herangetreten, in seine Heimat zurückzukehren. Er ist nicht nur ein sehr guter Fussballer, sondern auch ein Familienmensch, dem die Nähe zu seinen Angehörigen sehr wichtig ist. Auch wenn wir ihn nur ungern ziehen lassen, wollten wir seinem Wunsch keine Steine in den Weg legen und haben dem Wechsel zugestimmt, nachdem wir uns mit dem FC Midtjylland geeinigt haben», erklärt Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche.

Als Ablöse fliessen Berichten zufolge lediglich fünf bis sechs Millionen Euro. Im Gegenzug wechselt Flügelstürmer Malik Pimpong (18) für vier Millionen Euro von Midtjylland nach Frankfurt.