Fenerbahçe plant offizielles Angebot für Can Uzun

Fenerbahçe wird nach Abschluss des Transfers von Rafael Leao offizielle Schritte für Can Uzun einleiten. Der 20-jährige offensive Mittelfeldspieler von Eintracht Frankfurt steht seit längerem auf der Liste mehrerer Topklubs.

Der türkische Nationalspieler spielte in der vergangenen Saison für die Eintracht und überzeugte mit starken Leistungen. Fenerbahçe möchte mit Uzun die Qualität der einheimischen Spieler erhöhen und mehr Optionen in der Offensive schaffen.

Uzuns Vertrag bei Frankfurt läuft noch bis 2029. Der 8-fache Nationalspieler der Türkei (1 Tor) wurde auch mit Milan, Roma und Napoli in Verbindung gebracht.

Die Preisvorstellungen der Eintracht liegen zwischen 45 und 60 Millionen Euro. Galatasaray hat bereits Angebote im Bereich von 30 bis 40 Millionen Euro unterbreitet. Uzun wechselte im Juli 2024 für rund 11 Millionen Euro vom 1. FC Nürnberg nach Frankfurt.

Sein aktueller Marktwert liegt bei 45 Millionen Euro. Fenerbahçe sieht in dem vielseitigen Offensivspieler, der auf mehreren Positionen einsetzbar ist, eine ideale Ergänzung für den Kader.