Nati-Verteidiger Aurèle Amenda wechselt zu einem Premier League-Aufsteiger

Der Schweizer Nati-Verteidiger Aurèle Amenda verlässt Eintracht Frankfurt nach zwei Jahren und schliesst sich Premier League-Aufsteiger Coventry City an.

Wie die «Bild» berichtet, steht die Einigung zwischen den Vereinen im Grundsatz: Der Verein von Trainer Frank Lampard zahlt für Amenda inklusive Boni bis zu 20 Millionen Euro Ablöse.

Bereits im vergangenen Winter stand der Schweizer kurz vor dem Abschied aus Frankfurt, da er in der Hinrunde nicht wie gewünscht zum Zug kam. Letztlich überzeugte Klubboss Markus Krösche den Abwehrspieler aber von einem Verbleib, was sich für diesen positiv auswirkte: Amenda spielte endlich regelmässig und schaffte es so auch noch ins Schweizer WM-Team. Nach dem Turnier tätigt der ehemalige YB-Junior und -Profi nun den nächsten Karriereschritt und wechselt auf die Insel.