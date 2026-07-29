SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Bis 2030

AEK Athen verpflichtet Lovro Majer für Rekordsomme

Autor: | Publiziert: 29 Juli, 2026 12:58
AEK Athen verpflichtet Lovro Majer für Rekordsomme

AEK Athen hat den kroatischen Nationalspieler Lovro Majer vom VfL Wolfsburg verpflichtet. Der 28-jährige offensive Mittelfeldspieler unterschrieb einen Vierjahresvertrag bis Sommer 2030.

Majer reiste über Amsterdam in die Niederlande, wo er sich medizinischen Untersuchungen unterzog, bevor er im Team-Hotel in Apeldoorn seinen Vertrag unterzeichnete.

Die Ablösesumme beträgt sechs Millionen Euro – damit ist Majer der teuerste Einkauf in der Geschichte von AEK Athen. Der kroatische Internationale erhält ein jährliches Gehalt von rund zwei Millionen Euro.

Majer gilt als vielseitig einsetzbar: Er kann als zentraler Mittelfeldspieler (8), als offensiver Mittelfeldspieler (10) und sogar als rechter Flügelstürmer mit seinem starken linken Fuss spielen. Besonders hervorgehoben werden seine Stärken bei Standards sowie seine Fähigkeit, Tore vorzubereiten und selbst zu erzielen.

Der Transfer wurde von AEK-Trainer Marko Nikolic forciert, der in Majer eine Lösung für mehrere Positionen sieht. Der Kroate kam 2023 vom französischen Klub Rennes zum VfL Wolfsburg.

Mehr Dazu
Chaos im Klub

Ex-FC Basel-Profi Jonas Adjetey löst in Wolfsburg Fan-Tumulte aus
Schon wieder

Ein Bundesligist zeigt Interesse an St. Gallen-Trainer Enrico Maassen
Veto von Ajax

Ko Itakura darf nicht in die Bundesliga zurück
Verkauf erzwungen

FCB-Verwaltungsrat verkauft Adjetey, obwohl Sportchef Stucki dagegen ist
Für 11 Millionen

Der VfL Wolfsburg krallt sich FCB-Verteidiger Jonas Adjetey
Mehr entdecken
Bis 2030

AEK Athen verpflichtet Lovro Majer für Rekordsomme

29.07.2026 - 12:58
Wechsel demnächst fix

Maxence Lacroix zum Medizintest bei Chelsea – Wolfsburg erhält Beteiligung

24.07.2026 - 10:36
Olympiacos gehört zu den Interessenten.

Olympiacos fragt bei Majer an

20.07.2026 - 13:15
Abgang bei Wolfsburg

Der frühere Luzern-Goalie Marius Müller wechselt nach Schottland

16.07.2026 - 12:17
18-jähriges Talent

Köln zeigt Interesse an Inter-Stürmer Jamal Iddrissou

13.07.2026 - 17:53
Weitere Option aus den Niederlanden

Wolfsburg hat Wellenreuther auf dem Zettel

12.07.2026 - 19:19
Wechsel für rund 15 Millionen Euro

Benfica vor Verpflichtung von Jakub Kamiński

5.07.2026 - 16:44
Neuer Klub

Der Schweizer Mittelstürmer Alessio Besio wird Wolfsburger

25.06.2026 - 12:20
Wolfsburg mischt mit

Remo Freuler vor wichtiger Entscheidung

24.06.2026 - 16:50
In der 2. Bundesliga

HSV-Stürmer Robert Glatzel hat seinen neuen Klub gefunden

19.06.2026 - 14:27