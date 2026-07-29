AEK Athen verpflichtet Lovro Majer für Rekordsomme

AEK Athen hat den kroatischen Nationalspieler Lovro Majer vom VfL Wolfsburg verpflichtet. Der 28-jährige offensive Mittelfeldspieler unterschrieb einen Vierjahresvertrag bis Sommer 2030.

Majer reiste über Amsterdam in die Niederlande, wo er sich medizinischen Untersuchungen unterzog, bevor er im Team-Hotel in Apeldoorn seinen Vertrag unterzeichnete.

Die Ablösesumme beträgt sechs Millionen Euro – damit ist Majer der teuerste Einkauf in der Geschichte von AEK Athen. Der kroatische Internationale erhält ein jährliches Gehalt von rund zwei Millionen Euro.

Majer gilt als vielseitig einsetzbar: Er kann als zentraler Mittelfeldspieler (8), als offensiver Mittelfeldspieler (10) und sogar als rechter Flügelstürmer mit seinem starken linken Fuss spielen. Besonders hervorgehoben werden seine Stärken bei Standards sowie seine Fähigkeit, Tore vorzubereiten und selbst zu erzielen.

Der Transfer wurde von AEK-Trainer Marko Nikolic forciert, der in Majer eine Lösung für mehrere Positionen sieht. Der Kroate kam 2023 vom französischen Klub Rennes zum VfL Wolfsburg.