Schon wieder

Ein Bundesligist zeigt Interesse an St. Gallen-Trainer Enrico Maassen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 6 März, 2026 16:14
Enrico Maassen ist beim FC St. Gallen weniger als zwei Jahre im Amt, aber damit bereits einer der dienstälteren Trainer der Super League. Anfang des Jahres hat er bei den Espen sogar vorzeitig bis 2028 verlängert. Nun droht aus Sicht der Ostschweizer jedoch Ungemach aus der Bundesliga.

Wie «Blick» berichtet, zeigt der VfL Wolfsburg erneut Interesse am 41-jährigen Deutschen. Die Wölfe haben ihren Trainer in dieser Saison bereits gewechselt. Nach Paul Simons steht zurzeit Daniel Bauer an der Seitenlinie. Dieser steht aber unter enormem Druck. Gelingt am Wochenende gegen den Hamburger SV kein Heimsieg, könnte auch er entlassen werden.

Die sportlichen Verantwortlichen um Geschäftsführer Peter Christiansen, dem selbst auch die Entlassung droht und dem Schweizer Sportdirektor Pirmin Schwegler sind bereits auf der Suche nach potentiellen Nachfolgern. Dabei ist auch der Name Enrico Maassen in den Vordergrund gerückt. Und dies nicht zum ersten Mal: Bereits vor der Verpflichtung von Bauer zählte Maassen im vergangenen November zu den Kandidaten. Damals sagte er jedoch rasch ab, da er das Projekt FCSG noch nicht für beendet betrachtete. Ob sich an dieser Ansicht nun etwas geändert hat, ist offen. Seine Vertragsverlängerung im Januar spricht eher dagegen. Zudem spielt St. Gallen eine erfolgreiche Saison und liegt in der Super League auf Rang 2.

In Wolfsburg wird derweil auch der Name Dieter Hecking als möglicher Feuerwehrmann bis Saisonende gehandelt. Die Wölfe belegen den vorletzten Tabellenplatz.

