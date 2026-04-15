Ehemaliger St. Gallen-Trainer Roger Prinzen unerwartet verstorben

Der 1. FC Heidenheim muss am Dienstagabend eine tragische Nachricht verkünden: Ex-Profi Roger Prinzen, der als Leiter der Nachwuchsabteilung arbeitete, ist plötzlich und unerwartet verstorben. Dies im Alter von erst 57 Jahren.

Prinzen hat die aktuelle Funktion beim Bundesliga-Klub bereits seit 2018 ausgeübt. Der frühere Innenverteidiger von Hannover 96 hat seine Aktivkarriere einst beim FC Balzers in Liechtenstein beendet. Später war er in der Saison 2009/10 eine Saison als U18-Trainer beim FC St. Gallen tätig. Im Anschluss wurde er Co-Trainer beim FC Vaduz. Später führte ihn sein Weg schliesslich zurück nach Deutschland, wo er auch jahrelang für den 1. FC Nürnberg arbeitete. Als Interimstrainer coachte er da phasenweise auch die Profis.

Die Trauer ist riesig. «In diesen schweren Stunden sind unsere Gedanken bei seiner Frau Sonja sowie seinen Kindern Marlon, Mia und Tim», schreibe der 1. FC Heidenheim in einer Mitteilung. Der Klub verschiebt Spiele einiger Juniorenmannschaften.