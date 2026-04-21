Alessandro Vogt hat beim FC St. Gallen eine letzte grosse Aufgabe

Alessandro Vogt wird sich im Sommer vom FC St. Gallen verabschieden und in die Bundesliga zu Hoffenheim wechseln. Der 21-Jährige verfolgt bei seinem Stammklub ein grosses Ziel, das er unbedingt noch erreichen möchte.

Für den jungen Angreifer geht es darum, sich mit einem Titel vom FCSG zu verabschieden. Diese Möglichkeit ist seit dem vergangenen Wochenende und dem 2:0-Sieg im Cup-Halbfinal gegen Yverdon-Sport grösser geworden. Nun gehen die St. Galler am 24. Mai als grosser Favorit in den Schweizer Cupfinal: Mit Stade Lausanne-Ouchy wartet nämlich erneut ein unterklassiger Gegner – der im laufenden Wettbewerb allerdings schon drei Super League-Klubs eliminiert hat. Alessandro Vogt will helfen, dem FCSG endlich den langersehnten Titel zu schenken.

«Mein grösstes Ziel mit St. Gallen ist es jetzt, diesen Cup endlich wieder zu gewinnen, bevor ich den Verein verlasse. Mit all diesen Fans nach Bern zu reisen – das wird einfach unglaublich», sagt der Stürmer nach dem Erfolg gegen Yverdon.

Über den Finalgegner weiss Vogt derzeit noch wenig, wie er zugibt: «Ich weiss im Moment noch nicht viel über diesen Gegner. Aber wir dürfen ihn auf keinen Fall unterschätzen, auch wenn er in der Challenge League spielt. Unser Fokus gilt jetzt voll und ganz dem Final.»

Nach dem Cupfinal könnte Vogt dann direkt zur Schweizer Nati einrücken. Er ist ein Kandidat für die WM-Teilnahme im Sommer. Danach schliesst er sich für die vergleichsweise bescheidene Summe von 2,7 Mio. Euro dem Bundesligisten Hoffenheim an. Wie 4-4-2.ch berichtete, hat St. Gallen beim unfreiwilligen Abgang seines Topstürmers gleich doppelt in die Röhre geguckt.