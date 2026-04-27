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"Einer der besten Rechtsverteidiger"

Pep Guardiola überrascht mit Statement zu Matheus Nunes

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 27 April, 2026 09:55
Pep Guardiola überrascht mit Statement zu Matheus Nunes

Gemeinhin wird die Position des Rechtsverteidigers bei Manchester City in dieser Saison eher als Schwachstelle bezeichnet. Trainer Pep Guardiola sieht dies ganz anders.

Vor allem vom inzwischen 27-jährigen Portugiesen Matheus Nunes ist der spanische Starcoach immer begeisterter. «Matheus Nunes wird zu einem der besten Rechtsverteidiger der Welt», sagt Guardiola auf einer Pressekonferenz und führt aus: «Defensiv stabil, auf der Höhe der Linie, rechtzeitig in den Zweikämpfen – es gibt viele, viele gute Sachen.»

Nunes stiess im Sommer 2023 für satte 62 Mio. Euro von den Wolves zu den Skyblues. In dieser Saison hat er sich als Rechtsverteidiger in der Mannschaft von Guardiola endgültig durchgesetzt, nachdem er zunächst noch zu kämpfen hatte und von seinem Trainer zunächst vor allem im Mittelfeldzentrum eingesetzt wurde.

Die neue Positionierung scheint sich für Nunes aber ausgezahlt zu haben. Von Guardiola gibt es zurzeit jedenfalls nur lobende Worte.

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