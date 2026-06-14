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Medizincheck bereits geplant

Ederson vor Wechsel zu Manchester United

Autor: | Publiziert: 14 Juni, 2026 14:50
Ederson vor Wechsel zu Manchester United

Der Transfer von Éderson zu Manchester United steht offenbar kurz vor dem Abschluss. Laut dem italienischen «Corriere dello Sport» soll der Mittelfeldspieler nach dem WM-Spiel der Brasilianische Fußballnationalmannschaft gegen die Marokkanische Fußballnationalmannschaft in New York den Medizincheck absolvieren.

Die Einigung zwischen United und Atalanta soll bereits seit mehreren Wochen stehen. Dem Bericht zufolge hatten die Red Devils das Rennen vor Atlético Madrid gewonnen, ehe zuletzt nur noch letzte Formalitäten zu klären waren. Die Ablöse soll bei rund 45 Millionen Euro liegen. Weitere leistungsbezogene Bonuszahlungen könnten die Summe noch erhöhen. Andere Berichte sprechen von einem Gesamtpaket von umgerechnet rund 39 Millionen Pfund inklusive Boni.

Auch Berater André Cury bestätigte zuletzt, dass die Parteien praktisch vollständig einig seien. Vertragsdetails und Ablösefragen seien bereits geklärt, Manchester United habe sogar schon nach einem Termin für den Medizincheck gefragt. Für Atalanta kommt der Zeitpunkt nicht überraschend. Da Ederson nur noch ein Jahr Vertrag besitzt, soll der Klub bereit gewesen sein, den Brasilianer in diesem Sommer zu verkaufen. In den vergangenen Transferperioden hatte sich Atalanta bei Angeboten noch deutlich zurückhaltender gezeigt.

Neben Manchester United hatten sich laut Cury auch Arsenal, Chelsea und der FC Barcelona nach dem Mittelfeldspieler erkundigt. Stand jetzt spricht jedoch alles dafür, dass Ederson schon bald als Neuzugang von Manchester United präsentiert wird. Der Medizincheck nach der WM-Partie gilt als letzter grosser Schritt vor der offiziellen Verkündung.

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