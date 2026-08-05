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Real-Stürmer Franco Mastantuono reist noch am Mittwoch nach Italien

Autor: | Publiziert: 5 August, 2026 13:34
Real-Stürmer Franco Mastantuono reist noch am Mittwoch nach Italien

Die AC Fiorentina sichert sich die Dienste am argentinischen Angreifer Franco Mastantuono von Real Madrid. Der 18-Jährige reist noch am Mittwoch an.

Laut Fabrizio Romano reist Mastantuono bereits am Mittwoch in die Toskana, um den obligatorischen Medizintest zu bestreiten. Die Fiorentina schnappt sich Mastantuono auf Leihbasis und ohne Kaufoption.

Das Einbinden einer solchen Kaufoption war gar nie ein Thema. Vielmehr soll der Youngster in dieser Saison in der Serie A nach Möglichkeit viel Spielpraxis sammeln. Etwas, das ihm im Starensemble bei Real in dieser Spielzeit wohl verwehrt geblieben wäre. Alle Parteien strebten deshalb ein Leihgeschäft an, über das nun eine Einigung besteht.

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