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Durchbruch gelungen?

Real Madrid hat sein Angebot für Vinicius Junior entscheidend erhöht

Autor: | Publiziert: 4 August, 2026 14:27
Real Madrid hat sein Angebot für Vinicius Junior entscheidend erhöht

Real Madrid könnte im Werben um eine Vertragsverlängerung mit Vinicius Junior der entscheidende Durchbruch gelungen sein.

Laut «ESPN» haben die Klubverantwortlichen ihre Offerte in den vergangenen Tagen noch einmal erhöht. Künftig soll Vinicius demnach ein Jahresgehalt von satten 22 Millionen Euro verdienen. Aktuell liegt er Berichten zufolge bei 17,5 Millionen.

Ursprünglich soll der 26-Jährige gar rund 30 Millionen Euro pro Saison gefordert haben. Nun könnte es aber beim genannten Betrag zur Einigung kommen. Knackpunkt sind indes noch die Bildrechte, die Sturmkollege Kylian Mbappé beim Wechsel von Paris nach Madrid vom La Liga-Verein beispielsweise zugesprochen erhielt. Vinicius soll die gleiche Forderung stellen, da sich damit zusätzliches Geld verdienen lässt.

Der aktuelle Vertrag des Angreifers läuft nur noch für die aktuelle Saison bis Juni 2027.

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