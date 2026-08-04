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Frauen-Coach muss gehen

Überraschender Trainer-Rauswurf beim FCZ

Autor: | Publiziert: 4 August, 2026 14:08
Überraschender Trainer-Rauswurf beim FCZ

Der FC Zürich trennt sich mit sofortiger Wirkung von Renato Gligoroski, dem Trainer seines Frauenteams.

Der 49-Jährige trug in den letzten beiden Jahren die Verantwortung für das Team. Nun erfolgt aufgrund von «unterschiedlichen Auffassungen hinsichtlich der sportlichen Weiterentwicklung des Teams» die sofortige Trennung. Wer die Nachfolge von Gligoroski antritt, steht noch nicht fest. Vorerst übernehmen der Technische Direktor Alessandro Mangiarratti und die Sportkoordinatorin der FCZ Frauen, Diane Caldwell, die Betreuung des Frauenteams.

Am Freitag beginnt für die Zürcherinnen die neue Saison mit dem Auswärtsspiel in Yverdon.

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