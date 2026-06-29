Die FCZ-Fans haben den Spieler der Saison gewählt

Die Fans des FC Zürich wählen Philippe Kény zum besten Spieler der vergangenen Saison.

Der 27-jährige Senegalese war mit 13 Treffern der beste Torschütze der Spielzeit. Kény wechselte erst vor Jahresfrist ablösefrei zu den Zürchern und konnte sich in der Offensive trotz einer sportlich schwierigen Saison für das Team hervorragend in Szene setzen.

Mehr als 700 Fans haben sich an der Wahl beteiligt. Kény setzte sich mit 25,1 Prozent der Stimmen klar gegen die zweit- und drittplatzierten Yanick Brecher (17,9 Prozent) und Silas Huber (17,2 Prozent) durch.

In der Vorsaison gewann Steven Zuber den Titel des FCZ-Spielers der Saison. Der Ex-Nationalspieler läuft seit dem Winter nicht mehr für die Zürcher auf.