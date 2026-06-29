SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Kény triumphiert

Die FCZ-Fans haben den Spieler der Saison gewählt

Autor: | Publiziert: 29 Juni, 2026 10:47
Die FCZ-Fans haben den Spieler der Saison gewählt

Die Fans des FC Zürich wählen Philippe Kény zum besten Spieler der vergangenen Saison.

Der 27-jährige Senegalese war mit 13 Treffern der beste Torschütze der Spielzeit. Kény wechselte erst vor Jahresfrist ablösefrei zu den Zürchern und konnte sich in der Offensive trotz einer sportlich schwierigen Saison für das Team hervorragend in Szene setzen.

Mehr als 700 Fans haben sich an der Wahl beteiligt. Kény setzte sich mit 25,1 Prozent der Stimmen klar gegen die zweit- und drittplatzierten Yanick Brecher (17,9 Prozent) und Silas Huber (17,2 Prozent) durch.

In der Vorsaison gewann Steven Zuber den Titel des FCZ-Spielers der Saison. Der Ex-Nationalspieler läuft seit dem Winter nicht mehr für die Zürcher auf.

Mehr Dazu
Jaouen Hadjam schwer verletzt

Exklusiv: YB packt Junior Ligue und Michael Heule auf die Liste
Schon zwei Angebote

Exklusiv: England-Klub bei FCZ-Verteidiger Junior Ligue in der Pole Position
Milos Malenovic ist out

Exklusiv: Marinko Jurendic könnte den FCZ wieder übernehmen
"Müssen uns hinterfragen"

Der neue FCZ-Abwehrchef Alexander Hack kritisiert das Team scharf
Nach Platzverweisen

Odera vom FCZ & Raveloson von YB werden drakonisch bestraft
Mehr entdecken
Kény triumphiert

Die FCZ-Fans haben den Spieler der Saison gewählt

29.06.2026 - 10:47
Es geht nicht nach Oberstaufen

Der FC Zürich sagt sein geplantes Trainingslager kurzfristig ab

26.06.2026 - 15:42
Alexander Krebs

Beim FC Zürich gibt es einen Rücktritt im Verwaltungsrat

19.06.2026 - 16:42
Für die Frauen

Der FCZ hat eine neue Sportkoordinatorin angestellt

18.06.2026 - 15:42
Gespräche mit Kalamata

FCZ-Stürmer Juan José Perea steht vor dem Absprung nach Griechenland

18.06.2026 - 14:46
Zürcher hatten Interesse

Exklusiv: Kein FCZ-Wechsel – Philipp Wiesinger verlängert bei Austria Wien

18.06.2026 - 11:57
In Portugal

Ex-FCZ-Coach Mitchell van der Gaag hat einen neuen Job

15.06.2026 - 14:41
In der Challenge League

Ex-FCZ-Assistent Johan Vonlanthen hat neuen Job

13.06.2026 - 10:44
Rückkehr in die Schweiz

Ex-FCZ-Sportchef Marinko Jurendic wird Chief Sports Officer beim SFV

5.06.2026 - 14:42
Abgang beim FCZ

Der Bruder von Nati-Star Noah Okafor wechselt in die Challenge League

29.05.2026 - 12:24