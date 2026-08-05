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Ex-FCZ-Verteidiger Berat Djimsiti steht vor lukrativem Saudi-Wechsel

Autor: | Publiziert: 5 August, 2026 16:26
Ex-FCZ-Verteidiger Berat Djimsiti steht vor lukrativem Saudi-Wechsel

Mit 33 Jahren steht der albanisch-schweizerische Verteidiger Berat Djimsiti davor, in Saudi-Arabien einen lukrativen Vertrag zu unterzeichnen.

Der Innenverteidiger wurde beim FC Zürich ausgebildet und verabschiedete sich im Januar 2016 in Richtung Serie A-Klub Atalanta. Dort hat er sich vom relativen No-Name zum langjährigen Leistungsträger und Abwehrchef entwickelt. Nun endet diese Ära wohl nach zehneinhalb Jahren trotz weiterlaufendem Vertrag bis Juni 2027. Djimsiti wird laut Fabrizio Romano zu Al-Diraiyah nach Saudi-Arabien wechseln.

Der Klub hat sich mit Atalanta auf eine Ablöse in Höhe von rund drei Millionen Euro geeinigt. Der Verteidiger soll einen Vertrag bis 2028 unterzeichnen.

Djimsiti bestritt für den FCZ einst 135 Pflichtspiele für die Profis. Für Albanien absolvierte er 72 Partien. Sein grösster Erfolg bei Atalanta war der Europa League-Sieg im Jahr 2024.

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