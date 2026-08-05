YB holt Torjäger Kaly Sène in die Super League zurück

Die Young Boys verstärken ihre Offensive offenbar mit Torjäger Kaly Sène.

Der 25-jährige Senegalese sammelte seine ersten Erfahrungen in der Super League vor sechs Jahren beim FC Basel. Später stürmte er auch für die Grasshoppers und den FC Lausanne-Sport, ehe er sich vor Jahresfrist in Richtung englische Championship nach Middlesbrough verabschiedete. Dort legte er zwar einen verheissungsvollen Start hin, kam allerdings in der zweiten Saisonhälfte nach einem Trainerwechsel kaum noch zum Zug.

Laut einem Bericht des «Northern Echo» zahlen die Young Boys nun rund 1,1 Millionen Franken und holen Sène in die Schweiz zurück. Dessen Vertrag in Middlesbrough läuft eigentlich noch bis 2029.

In der Super League hat der Angreifer seine Tauglichkeit in der Vergangenheit bewiesen. In 110 Ligaspielen sind ihm 32 Treffer geglückt.