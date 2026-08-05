Luzern schnappt sich Polen-Senkrechtstarter Daniel Mikolajewski

Der FC Luzern ist mit seiner geplanten Verpflichtung des 20-jährigen Stürmers Daniel Mikolajewski endlich am Ziel.

Die Innerschweizer waren sich mit dem Angreifer und auch dessen Klub Parma Calcio bereits am vergangenen Wochenende über einen Transfer einig. Der Vollzug verzögerte sich allerdings noch ein wenig, da Mikolajewski noch für ein Testspiel von Parma benötigt wurde. Nun ist jedoch alles klar. Laut «Blick» ist der Youngster am Mittwoch nach Luzern gereist, wo er den obligatorischen Medizincheck absolviert und im Anschluss einen Vertrag unterzeichnet. Es handelt sich um eine «einfache» Leihe ohne Kaufoption.

Mikolajewski kam bislang in der Primavera-Mannschaft von Parma zum Zug und zeigte sich dort äusserst treffsicher. In 29 Partien sind ihm 20 Tore geglückt.

Diese soll er nun ab sofort für Luzern erzielen. Parma erhofft sich, dass sich der junge Angreifer weiterentwickelt, den endgültigen Sprung in den Erwachsenenfussball schafft und ab nächster Saison in der Profimannschaft eine wichtige Rolle einnehmen kann.