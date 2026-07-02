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Der FCZ holt Athletiktrainer Jenny Ndoyi nach kurzer Zeit zurück

Autor: | Publiziert: 2 Juli, 2026 18:44
Der FCZ holt Athletiktrainer Jenny Ndoyi nach kurzer Zeit zurück

Der FC Zürich begrüsst seinen früheren Athletiktrainer Jenny Ndoyi zurück im Team.

Der 37-Jährige verbrachte die vergangenen 13 Monate beim Eishockey bei den GCK Lions. Davor war Ndoyi zwischen 2022 und 2025 bei den FCZ Frauen und in der FCZ Academy als Athletiktrainer tätig.

Nun kehrt er zu den Zürchern zurück – diesmal allerdings gleich zur Profimannschaft.

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