Türkischer Klub umgarnt Sion-Profi Liam Chipperfield

Sions Mittelfeldspieler Liam Chipperfield weckt Begehrlichkeiten in der Türkei.

Der 22-jährige gebürtige Basler steht im Visier von Süper-Lig-Aufsteiger Erzurumspor, wie «Blick» berichtet. Sion-Präsident Christian Constantin bestätigt das Interesse und führt Gespräche: «Wir sind in Diskussionen mit dem Klub, das stimmt. Mehr ist da aber derzeit nicht, denn deren Offerte ist total ungenügend.» Chipperfield soll ausserdem auch Interessenten aus Deutschland und Frankreich haben.

Der Sohn von FCB-Legende Scott Chipperfield stiess vor drei Jahren ablösefrei nach Sion und hat sich dort zu einem Leistungsträger entwickelt. Sein Vertrag läuft nur noch bis Juni 2027. Ob der Linksfuss diesen erfüllt bzw. sogar verlängert oder den Verein verlässt, ist derzeit noch offen. Das richtige Angebot ist aus Vereinssicht offenbar noch nicht eingetroffen.