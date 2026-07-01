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Chelsea tütet 55 Millionen Euro-Transfer von Marco Palestra ein

Autor: | Publiziert: 1 Juli, 2026 15:26
Chelsea tütet 55 Millionen Euro-Transfer von Marco Palestra ein

Chelsea verkündet den nächsten grossen Transfer in diesem Sommer: Für satte 55 Millionen Euro plus Boni stösst der italienische Rechtsverteidiger Marco Palestra zu den Londonern.

Der 21-jährige Jung-Nationalspieler wechselt von Atalanta in die Premier League und unterschreibt einen langfristigen Vertrag bis 2033. Palestra wird bei weitem nicht der einzige Sommerneuzugang der Blues bleiben. In der Defensive werden wohl auch Maxence Lacroix (26, Crystal Palace) und Pep Chavarría (28, Rayo Vallecano) bei Chelsea unterschreiben.

Und der Premier League-Klub arbeitet sehr aktiv an der Verpflichtung von Granit Xhaka, der ein absoluter Wunschspieler des neuen Trainers Xabi Alonso ist.

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