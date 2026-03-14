Gregor Kobel im Glück, Granit Xhaka zurück in der Startelf

Am Samstag waren wieder einige Schweizer Legionäre im Einsatz. Hier gibt es wie gewohnt die Übersicht zu deren Darbietungen.

Joel Bichsel (1. FC Saarbrücken): Stand am Samstag überhaupt endlich mal wieder auf dem Platz. Nach drei Spielen ohne eine einzige Spielminute kam Joel Bichsel beim schwachen 1:1 zu Hause gegen Regensburg zur zweiten Halbzeit in die Partie.

Inter Mailand – Atalanta Bergamo 1:1 (1:0)

Gleich drei Schweizer Spieler standen bei dieser Partie in der Startformation. Bei Inter Mailand waren es Yann Sommer und Manuel Akanji, Bergamo bot den gebürtigen Zürcher Berat Djimsiti von Beginn an auf. Für die Inter-Schweizer war das Ergebnis als Tabellenführer natürlich nicht gerade gut, seit zwei Spielen konnte nicht mehr gewonnen werden.

Borussia Dortmund – FC Augsburg 2:0 (1:0)

Auch in diesem Spiel waren gleich drei Schweizer Akteure zum Anpfiff auf dem Feld. Beim BVB war es wie gewohnt Gregor Kobel, der zwischen den Pfosten stand. Auf Augsburger Seite erhielten Cédric Zesiger und Fabian Rieder ein Mandat in der Startelf. Kobel war gleich nach zehn Minuten hellwach, als er einen Ball ablief, wenige Minuten später bekam er bei einem Schuss gerade noch so die Beine zusammen. Kurz vor Ende der Partie hatte Kobel noch Glück, als ihm ein ungefährlich wirkender Distanzschuss fast noch durchrutschte. Im Nachfassen hatte der Goalie den Ball aber sicher. Zesiger fehlte zuletzt und rückte wieder in die Stammformation, Rieder feuerte aus der Distanz zu zentral ab (41.).

Aurèle Amenda (Eintracht Frankfurt): In der Bundesliga war es der zweite Sieg innerhalb der letzten drei Spiele, gegen den Tabellenletzten Heidenheim wurde knapp mit 1:0 gewonnen. Aurèle Amenda war vor dem entscheidenden Treffer im Getümmel in gewisser Weise mitbeteiligt und absolvierte eine solide Partie.

Leon Avdullahu (TSG Hoffenheim): Was für ein Dämpfer im Rennen um die Champions League. Leon Avdullahu und seine Mitstreiter trennten sich am Samstag nur mit 1:1 gegen das abstiegsbedrohte Wolfsburg. Während Avdullahu immerhin in der Startelf stand, wurde Albian Hajdari auf die Bank verbannt.

Granit Xhaka (AFC Sunderland): Granit Xhaka hat nach seiner längeren Verletzungspause zumindest wieder einen Platz wieder in der Startelf bekommen. Für den Samstag stand dieser aber unter keinem guten Stern – das Heimspiel gegen Brighton ging mit 0:1 verloren.