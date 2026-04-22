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Martinez erhält Vorzug

Deshalb sass Yann Sommer bei Inter Mailand zweimal in Folge auf der Bank

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 22 April, 2026 10:20
Deshalb sass Yann Sommer bei Inter Mailand zweimal in Folge auf der Bank

Yann Sommer könnte bei Inter Mailand nur noch wenige Wochen spielen: Sein Vertrag läuft Ende Juni aus. Nun muss er zudem auf die Ersatzbank.

Der 37-jährige Torhüter hat bei den Nerazzurri gleich zwei Spiele in Folge lediglich auf der Ersatzbank verbracht – schon zum zweiten Mal in dieser Saison. Der Grund ist allerdings leicht nachvollziehbar: Inter Mailands Nummer 2 Josep Martinez durfte in dieser Saison sämtliche Partien in der Coppa Italia bestreiten. So auch am Dienstagabend, als er mit seiner Mannschaft einen hart erkämpften 3:2-Sieg gegen Como erringt und dadurch das Finale erreicht. Wohl um nicht völlig ohne Spielpraxis in jene Partie zu gehen, setzte ihn Inter-Coach Chivu letztes Wochenende auch in der Meisterschaft ein. Martinez hielt seinen Kasten da beim 3:0-Sieg gegen Cagliari sauber. Bereits am kommenden Wochenende dürfte Yann Sommer vorerst wieder zwischen die Pfosten zurückkehren. Inter spielt am Sonntag auswärts beim FC Torino.

Bislang hat der frühere Schweizer Nati-Goalie in dieser Saison für Inter 40 Partien bestritten. In 18 dieser Spiele blieb er ohne Gegentreffer. Ob er beim designierten italienischen Meister und möglicherweise sogar Doublegewinner auch nächste Saison noch zwischen den Pfosten steht, ist nach wie vor ungewiss. Zuletzt bestätigte er Gespräche mit der Vereinsführung. Diese könnte ihm aber «nur» noch einen Vertrag bzw. einen Platz als Backup anbieten. Der Nachfolger könnte dabei sogar schon feststehen, wie 4-4-2.ch berichtete.

Die Fans des FC Basel spekulieren auf eine Rückkehr des Ex-Keepers. Dazu wird es im Sommer aber allem Anschein nach noch nicht kommen.

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