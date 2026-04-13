Noah Okafor erzielt im Old Trafford einen sensationellen Doppelpack

Der Schweizer Nati-Stürmer Noah Okafor ist in Topform. Gegen ManUtd erzielt der für Leeds United in weniger als einer halben Stunde einen Doppelpack. Beide Male ist er mit einer einer äusserst sehenswerten Direktabnahme erfolgreich.

Der 25-Jährige steht beim Auswärtsspiel von Leeds United im Old Trafford in der Startelf und verwandelt in 5. Minute zunächst eine Flanke von Jayden Bogle von der rechten Seite. Die Verwertung ist aber alles andere als leicht. Der Ball wird in der Mitte nämlich noch vom Kopf von ManUtd-Verteidiger Leny Yoro abgelenkt. Okafor hält den Fuss genau richtig und vollstreckt mittels Direktabnahme.

Noch sehenswerter ist sein Treffer nach 29 Minuten: Diesmal zieht er aus rund 18 Metern ohne Ansatz aus dem Stand ab. Auch hier befindet sich der Ball bei der Abgabe noch in der Luft. Und auch diesmal hat der unglückliche ManUtd-Verteidiger Leny Yoro seinen Körper im Spiel. Er lenkt noch unglücklich ab, der Ball schlägt im Netz ein. Leeds United siegt am Ende 2:1 und feiert den ersten Sieg seit 45 Jahren.

Okafor persönlich steht nun bei vier Treffern aus den letzten vier Premier League-Spielen. Erst im vergangenen Sommer hatte er sich Aufsteiger Leeds angeschlossen. Eine Oberschenkelverletzung hatte ihn zwischenzeitlich ausser Gefecht gesetzt. Nun ist Okafor voll da. Eine gute Nachricht auch für die Schweizer Nati. Murat Yakin hatte sich zuletzt nach einigen Misstönen wieder mit dem Angreifer versöhnt.