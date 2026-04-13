Einzigartige Einblicke in die Arbeit von Bayern-Coach Vincent Kompany

Vincent Kompany liefert beim FC Bayern eindrückliche Arbeit ab und könnte in dieser Saison mit seiner Mannschaft sogar das Triple gewinnen. Sein Ex-Klub RSC Anderlecht liefert nun besondere Einblicke in die Arbeitsweise des Belgiers.

Dieser begann seine Trainerkarriere beim belgischen Spitzenklub: Dort war er zum Ende seiner Aktivkarriere phasenweise sogar als Spielertrainer tätig. In einem Video werden anlässlich des 40. Geburtstags des Ex-Verteidigers diverse Ansprachen von Kompany an die damalige Mannschaft Anderlechts zusammengeschnitten:

Der langjährige ManCity-Profi kehrte 2019 zum RSC zurück. In der ersten Saison kam er noch selbst als Spieler zum Einsatz, schliesslich folgten zwei Spielzeiten als reiner Trainer. Danach führte ihn sein Weg via Burnley im Sommer 2024 zum FC Bayern. Noch wurde Kompany während seiner noch jungen Trainerkarriere nicht entlassen.

Beim deutschen Rekordmeister hat er den Vertrag im Laufe dieser Saison langfristig bis 2029 verlängert. Von höchster Stelle gibt es nur lobende Worte für ihn. Dass er ein grosser Trainer werden kann, zeigte sich bereits während seiner Zeit als «Trainer-Grünschnabel» in Anderlecht. Natürlich profitierte er schon damals von seiner riesigen Erfahrung als Spieler.