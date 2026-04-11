Pikantes Gerücht über Bayern-Klausel bei Nico Schlotterbeck

Nico Schlotterbeck hat seinen Vertrag beim BVB am Freitag langfristig verlängert. Schon einen Tag später wird über eine Bayern-Klausel in seinem neuen Arbeitspapier spekuliert.

Nach langem Hin und Her gab Borussia Dortmund am Freitag die Vertragsverlängerung mit Nico Schlotterbeck (26) bekannt, der ein langfristig bis 2031 datiertes Arbeitspapier unterzeichnete. Nicht mal 24 Stunden später wird erneut über seine Zukunft spekuliert.

Schlotterbeck soll sich eine Ausstiegsklausel gesichert haben, die angeblich schon ab diesem Sommer gültig ist und zwischen 50 und 60 Millionen Euro liegt. Der Passus soll zudem nur für ausgewählte Vereine gültig sein.

Der «Bild» zufolge gilt es als sicher, dass zu diesen besonderen Klubs auch Schlotterbecks «Traumvereine Bayern München und Real Madrid» zählen. Über ein Interesse beider Teams wurde in den vergangenen Wochen und Monaten intensiv Bericht erstattet.

Bisher ist weder die Wechselspur zu den Bayern noch Real richtig heiss geworden, über Mutmassungen ging es in der Causa Schlotterbeck bei beiden Topvereinen nicht hinaus.