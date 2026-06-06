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Asane Sow

Der FC Basel steht vor Transfer von 20-jährigem Youngster aus Italien

Autor: | Publiziert: 6 Juni, 2026 10:52
Der FC Basel steht vor Transfer von 20-jährigem Youngster aus Italien

Der FC Basel steht offenbar kurz vor der Verpflichtung des 20-jährigen Italo-Senegalesen Asane Sow.

Der Flügelstürmer lief in der abgelaufenen Saison für den italienischen Drittligisten Pro Vercelli auf. Nun geht es für ihn laut Transferexperte Gianluca Di Marzio in die Super League. Der FCB sichert sich demnach die Diense an Sow. Für den Transfer seien nur noch letzte Details zu klären.

In der abgelaufenen Spielzeit sind Sow für seinen aktuellen Verein in 41 Pflichtspielen sieben Treffer und sieben Assists geglückt. Im Laufe der Saison avancierte er zum Leistungsträger der Mannschaft. Dabei kam er sowohl auf dem linken wie auch rechten Flügel zum Einsatz.

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