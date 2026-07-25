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«Sind beeindruckt»: Manchester City gibt Verlängerung bekannt

Autor: | Publiziert: 25 Juli, 2026 14:33
«Sind beeindruckt»: Manchester City gibt Verlängerung bekannt

Vertragsverlängerung in der Premier League: Manchester City gibt bekannt, einen Abwehrstar langfristig gebunden zu haben.

Abdukodir Khusanov (22) hat seinen Vertrag bei Manchester City langfristig verlängert. Der Vizemeister der vergangenen Premier-League-Saison gibt auf seinen Kanälen bekannt, dass die neu abgeschlossene Zusammenarbeit bis 2031 gültig ist.

«Wir sind sehr zufrieden und beeindruckt von Abdukodirs Entwicklung seit seiner Ankunft in England. Wir sehen, wie er sich zu einem brillanten jungen Mann und einem herausragenden Verteidiger entwickelt – aber wir wissen, dass dies erst der Anfang ist. Seine körperlichen und technischen Fähigkeiten sind erstklassig, er verfügt über alle Voraussetzungen, um ein Weltklasse-Innenverteidiger zu werden», schwärmt ManCitys Sportdirektor Hugo Viana.

ManCity verpflichtete Khusanov im Winter 2025 für eine Ablöse von 40 Millionen Euro aus Lens. In seiner ersten kompletten Saison absolvierte er 37 Pflichtspiele (2817 Minuten) und wäre sogar noch auf mehr gekommen, hätte er nicht aufgrund einer Sprunggelenksverletzung wochenlang gefehlt.

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