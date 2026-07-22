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Neuer Vertrag

Phil Foden verlängert bei ManCity und ist here to stay

Autor: | Publiziert: 22 Juli, 2026 14:18
Phil Foden verlängert bei ManCity und ist here to stay

Der englische Spielgestalter Phil Foden verlängert seinen Vertrag bei Manchester City bis 2030.

Der 26-jährige Engländer ist ein Eigengewächs des Klubs und gehört bereits seit 2017 zum Profikader der Skyblues. Mit dem Klub hat Foden bereits 20 Trophäen gewonnen – darunter sechs englische Meistertitel, drei FA Cup-Triumphe und auch ein Champions League-Titel.

Zuletzt musste Foden die Enttäuschung der Nicht-Berücksichtigung für den englischen WM-Kader hinnehmen. Umso mehr will er in der neuen Saison im Klub wieder voll angreifen. Die letzte Spielzeit verlief für Foden persönlich nicht ganz nach Wunsch.

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