Phil Foden verlängert bei ManCity und ist here to stay

Der englische Spielgestalter Phil Foden verlängert seinen Vertrag bei Manchester City bis 2030.

Der 26-jährige Engländer ist ein Eigengewächs des Klubs und gehört bereits seit 2017 zum Profikader der Skyblues. Mit dem Klub hat Foden bereits 20 Trophäen gewonnen – darunter sechs englische Meistertitel, drei FA Cup-Triumphe und auch ein Champions League-Titel.

Zuletzt musste Foden die Enttäuschung der Nicht-Berücksichtigung für den englischen WM-Kader hinnehmen. Umso mehr will er in der neuen Saison im Klub wieder voll angreifen. Die letzte Spielzeit verlief für Foden persönlich nicht ganz nach Wunsch.