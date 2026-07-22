Neuer Vertrag
Phil Foden verlängert bei ManCity und ist here to stay
Der englische Spielgestalter Phil Foden verlängert seinen Vertrag bei Manchester City bis 2030.
Der 26-jährige Engländer ist ein Eigengewächs des Klubs und gehört bereits seit 2017 zum Profikader der Skyblues. Mit dem Klub hat Foden bereits 20 Trophäen gewonnen – darunter sechs englische Meistertitel, drei FA Cup-Triumphe und auch ein Champions League-Titel.
Zuletzt musste Foden die Enttäuschung der Nicht-Berücksichtigung für den englischen WM-Kader hinnehmen. Umso mehr will er in der neuen Saison im Klub wieder voll angreifen. Die letzte Spielzeit verlief für Foden persönlich nicht ganz nach Wunsch.
We're delighted to announce that Phil Foden has extended his contract at City until 2030 🩵
— Manchester City (@ManCity) July 22, 2026
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