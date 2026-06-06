Auch der Klopp-Berater zeigt sich genervt von Real-Kandidat Riquelme

Nach dem Team rund um Erling Haaland und Manchester City reagiert auch der Berater von Jürgen Klopp genervt auf Aussagen von Real Madrids Präsidentschaftskandidat Enrique Riquelme.

Dieser hatte behauptet, dass er Klopp als neuen Real-Coach installieren wolle, wenn er an den Wahlen am Sonntag triumphiert. Tatsächlich könnte der Deutsche aber nicht weiter entfernt von einem Engagement bei den Madrilenen sein, wie dessen Berater Marc Kosicke klarstellt.

Kosicke zeigt sich vielmehr genervt über das öffentliche Auftreten von Riquelme: «Es ist nervig! Jürgen Klopp ist glücklich in seiner Rolle bei Red Bull und hat keinerlei Ambitionen, wieder als Vereinstrainer zu arbeiten.»

Real ist nicht zuletzt wegen der vielen Nebengeräusche, die den Klub und die Mannschaft zurzeit begleiten, überhaupt kein Thema für Klopp. Laut «Sky» wäre einzig der Posten des deutschen Nationaltrainers einenr, den der frühere Liverpool- und Dortmund-Coach aktuell reizen würde. Dieser ist zurzeit jedoch fest an Julian Nagelsmann vergeben und deshalb auch kein akutes Thema.