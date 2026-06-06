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Schweizer Nationalspieler

HSV-Profi Miro Muheim erhält zwei Anfragen von anderen Bundesliga-Klubs

Autor: | Publiziert: 6 Juni, 2026 11:16
HSV-Profi Miro Muheim erhält zwei Anfragen von anderen Bundesliga-Klubs

Der Schweizer Nationalspieler Miro Muheim vom Hamburger SV weckt bei der Ligakonkurrenz Begehrlichkeiten.

Der 28-jährige Linksverteidiger steht beim HSV noch bis Juni 2027 unter Vertrag. Laut «Hamburger Abendblatt» lautet die Devise seines Arbeitgebers, entweder den Vertrag zu verlängern oder den WM-Teilnehmer in diesem Sommer gegen eine Ablöse zu verkaufen. Gespräche über eine Verlängerung haben noch nicht stattgefunden. Zurzeit konzentriert sich Muheim voll auf die unmittelbar bevorstehende Weltmeisterschaft.

An Interessenten mangelt es offenbar nicht. Zwei Bundesliga-Klubs sind angeblich bereits mit konkreten Offerten beim Abwehrspieler vorstellig geworden. Diese interessieren Muheim aber offenbar ebenso wenig wie eine Avance des griechischen Topklubs Olympiakos Piräus.

Der Linksfuss läuft seit 2022 für die Hanseaten auf, ist mit dem Verein eng verbunden und dort absoluter Leistungsträger. In der abgelaufenen Spielzeit bestritt er für den HSV 32 Partien, wobei er die Mannschaft mehrfach als Kapitän aufs Feld führte.

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