Der BVB verkündet die Vertragsverlängerung und Nico Schlotterbeck äussert sich

Abwehrspieler Nico Schlotterbeck und Borussia Dortmund haben sich final über ein neues Arbeitspapier verständigt.

Nachdem der 26-Jährige während der Länderspielpause betont hatte, dass weitere Gespräche notwendig seien, fanden diese nun statt – und mündeten in einem erfolgreichen Abschluss, wie der Bundesligist am Freitagnachmittag verkündet.

Der neue Vertrag läuft bis 2031 und enthält eine Ausstiegsklausel, was dem Innenverteidiger sehr wichtig war. Sie soll bei 50 bis 60 Mio. Euro liegen und nur für wenige Vereine gelten. Früheren Berichten zufolge wird Schlotterbeck künftig ein Jahressalär von 14 Mio. Euro kassieren.

Der Verteidiger steigt somit an die Spitze der Topverdiener innerhalb der Borussia. Er überholt Niklas Süle, der momentan mit rund 12 Mio. Euro pro Jahr der bestverdienende Dortmunder Profi ist, den Klub im Sommer aber verlassen wird. Ein Gehaltsranking der BVB-Stars wurde zuletzt von der «Bild» enthüllt.

Eine Überraschung ist die Schlotterbeck-Verlängerung letztlich nicht. Die BVB-Bosse um Geschäftsführer Lars Ricken war zuletzt aus zwei bestimmten Gründen bereits sehr optimistisch, was eine Verlängerung anbelangt.

Update: Schlotterbeck äussert sich zu seinem neuen Vertrag wie folgt: «Ich freue mich riesig, meinen Vertrag beim BVB verlängert zu haben. Dabei habe ich mir bewusst Zeit genommen, weil es für mich eine wichtige Entscheidung ist. Wir hatten zu jeder Zeit gute Gespräche und trotzdem war es für mich kein Prozess, der nach ein oder zwei Wochen schon abgeschlossen war. Die Verantwortlichen haben mir einen guten Plan aufgezeigt und ich weiss, was ich an dem Verein habe. Mein Ziel ist es, gemeinsam mit Borussia Dortmund Titel zu gewinnen.»