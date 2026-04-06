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Argumente dafür

BVB ist aus zwei Gründen sehr optimistisch, was Schlotterbeck-Verlängerung angeht

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 6 April, 2026 12:36
BVB ist aus zwei Gründen sehr optimistisch, was Schlotterbeck-Verlängerung angeht

Nico Schlotterbeck hat nach dem Länderspiel gegen Ghana mit öffentlichen Aussagen zu seiner sportlichen Zukunft bei Borussia Dortmund für viel Gesprächsstoff gesorgt. Der 26-Jährige betonte, dass eine Vertragsverlängerung noch längst nicht eingetütet ist. Bei den Verantwortlichen des Vereins ist man aber aus zwei Gründen sehr optimistisch, dass es bald zum Abschluss kommt.

Einerseits fehlen Schlotterbeck offenbar die Alternativen: Es wird zwar von Interesse von Liverpool, Manchester United oder sogar Real Madrid berichtet. Konkrete Angebote hat der deutsche Nationalspieler laut «Bild» bislang aber nicht erhalten. Einer der Gründe für eine Verlängerung beim BVB könnte deshalb sein, dass der Verteidiger gewissermassen eine Alternativlosigkeit hat.

Der zweite wichtige Grund ist die Tatsache, dass sich Schlotterbeck mit dem Klub und vor allem mit den Dortmunder Fans identifiziert. Die emotionale Bindung zu den Supportern ist dem designierten künftigen Mannschaftskapitän sehr wichtig. Durch seine jüngsten Aussagen und die bislang ausbleibende Vertragsunterschrift hat er etwas an Rückhalt verloren. Letztlich kann Schlotterbeck mit der Verlängerung den Unmut aber auf einen Schlag ausradieren. Innerhalb des Vereins rechnet man damit, dass es genau dazu kommen wird.

Auch die jüngsten Äusserungen von Geschäftsführer Lars Ricken deuten darauf hin, dass der Glaube an eine Verlängerung mit Schlotterbeck im Verein gross ist.

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