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Noch nicht da

Gregor Kobel fehlt beim Nati-Zusammenzug

Autor: | Publiziert: 25 Mai, 2026 13:15
Gregor Kobel fehlt beim Nati-Zusammenzug

Am Montag rücken in Abtwil die ersten Nati-Stars für die unmittelbare WM-Vorbereitung ein. Gregor Kobel ist unplanmässig noch nicht dabei.

Die Schweizer Nummer 1 hat sich eine Grippe eingefangen und wird deshalb mit Verspätung einrücken, wie «Blick» berichtet. Am Montag fehlen auch jene Spieler, die mit ihren Klubs am Wochenende noch im Einsatz standen. Zudem wird Breel Embolo erst am Dienstag trainieren.

Bis Donnerstag rücken dann alle aufgebotenen Spieler ein. Am Sonntag findet im Kybunpark in St. Gallen noch ein Testspiel gegen Jordanien statt, ehe die Delegation am 2. Juni in Richtung US-Westküste abfliegt. Am 6. Juni kommt es vor WM-Beginn zu einem letzten Testspiel gegen Australien.

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