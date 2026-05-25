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Atlético ist dran

Wechsel von Spurs-Captain Cristian Romero nach Spanien wird möglich

Autor: | Publiziert: 25 Mai, 2026 13:09
Wechsel von Spurs-Captain Cristian Romero nach Spanien wird möglich

Der Wechsel des argentinischen Abwehrspielers Cristian Romero von Tottenham nach Spanien wird immer konkreter.

Atlético Madrid zeigt seit geraumer Zeit Interesse am 28-jährigen Spurs-Captain. Laut «teamTalk» wird ein entsprechender Transfer aufgegleist. Romero hat es sich inzwischen auch mit den Spurs-Fans verscherzt, da er es angesichts seiner Verletzung vorzog im Hinblick auf die WM vorzeitig nach Argentinien zu verreisen und nicht das letzte Spiel von Tottenham in London anzuschauen.

Sollten sich Atlético und Tottenham finanziell finden, steht einem Wechsel nichts mehr im Weg.

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