Europas Topklubs beobachten Pubill

Marc Pubill gehört offenbar zu den gefragtesten jungen Verteidigern Europas. Gleich mehrere Spitzenklubs sollen die Entwicklung des Spaniers genau verfolgen. Demnach haben Paris Saint-Germain und FC Barcelona bereits Informationen über den 22-Jährigen eingeholt.

Auch Manchester United, Liverpool und Chelsea sollen den Verteidiger beobachten. Besonders attraktiv macht Pubill seine Vielseitigkeit. Der Spanier kann sowohl als Rechtsverteidiger als auch in der Innenverteidigung eingesetzt werden und erfüllt damit genau das Profil, das viele Topklubs aktuell suchen. Bei Atlético Madrid sieht man die Situation allerdings äusserst entspannt.

Intern gilt Pubill als wichtiger Baustein für die Zukunft des Vereins. Ein Verkauf steht derzeit offenbar überhaupt nicht zur Diskussion. Das unterstreicht auch seine Vertragssituation. Atlético soll eine Ausstiegsklausel von rund 500 Millionen Euro verankert haben. Zudem wird bereits über eine Vertragsverlängerung bis 2031 sowie eine Anpassung der Bezüge gesprochen. Der Spanier war erst im Sommer 2025 für rund 16 Millionen Euro plus mögliche Bonuszahlungen nach Madrid gewechselt.