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Nati macht Lust auf mehr

Schweiz schlägt Jordanien deutlich mit 4:1

Autor: | Publiziert: 31 Mai, 2026 20:11
Schweiz schlägt Jordanien deutlich mit 4:1

Die Schweizer Fussballnationalmannschaft hat sich mit einem Erfolgserlebnis auf den Weg zur Weltmeisterschaft gemacht. Das Team von Murat Yakin gewann das letzte Testspiel vor dem Turnier gegen Jordanien mit 4:1 und feierte damit den ersten Sieg im WM-Jahr.

Vor rund 13.000 Zuschauern im Kybunpark in St. Gallen legte die Nati vor allem in der ersten Halbzeit einen überzeugenden Auftritt hin. Nach einer kurzen Anlaufphase übernahm die Schweiz die Kontrolle und stellte durch Treffer von Breel Embolo, Dan Ndoye und Granit Xhaka früh die Weichen auf Sieg. Nach dem Seitenwechsel wechselte Yakin – wie bereits in den vorherigen Testspielen – nahezu komplett durch. Dadurch ging etwas der Rhythmus verloren, Jordanien kam besser ins Spiel und erzielte zwischenzeitlich den Anschlusstreffer. Wirklich spannend wurde es allerdings nie.

Kurz vor Schluss sorgte Christian Fassnacht mit dem 4:1 für die endgültige Entscheidung. Für Gesprächsstoff sorgte anschliessend weniger das Ergebnis als vielmehr das Wetter. Ein heftiges Gewitter zwang Schiedsrichter und Teams zu einer längeren Unterbrechung. Nach rund 15 Minuten wurde die Partie noch einmal angepfiffen, ehe die Schlussminuten auf völlig durchnässtem Rasen eher einer Wasserschlacht glichen.

Sportlich nahm die Schweiz einige positive Erkenntnisse mit. Embolo präsentierte sich in starker Form, traf per Elfmeter und holte später einen weiteren Strafstoss heraus. Mit dem ersten Sieg des Jahres im Rücken geht es für die Schweizer nun nach San Diego, wo das WM-Abenteuer beginnt.

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